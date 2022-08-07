"مخدرات بـ 3 مليون جنيه".. ضبط 420 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 420 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، بقيمة مالية بلغت قرابة 3 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما (420 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.940.000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.