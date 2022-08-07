تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. بدء تسجيل الرغبات 11 أغسطس

القاهرة - سامية سيد - قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي :-

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.