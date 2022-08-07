شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2022.. ما القواعد الواجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر
- التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.
- الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية( قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة وكل مرحلة من مراحل التنسيق.