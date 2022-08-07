سامح عاشور يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إدانته الكاملة للجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على غزة وشعبها الفلسطيني الرافض لكل انتهاكات العدو على أرضنا العربية وشعبنا الفلسطيني، وكذا المقدسات الإسلامية بالقدس ومقدساتنا المسيحية بكنيسة المهد، وكافة مقدساتنا وترابنا المحتل.

وشدد في بيان، على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه.

وذكر، أن مصر وقياداتها السياسة هي وحدها القادرة بدورها المحوري على إيقاف العدوان وحماية المدنيين الواقعيين تحت الاحتلال والعدوان.​