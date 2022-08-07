بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي.. "الأزهر" ينشر فيديو عن تاريخ القدس: هنا عاش الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر"فيسبوك"، فيديو عن تاريخ ونشأة مدينة القدس، بالتزامن مع العملية العسكرية التي يشنها جنود الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام.

ونشر الأزهر الشريف، الفيديو الذي يتضمن تاريخ نشأة مدينة القدس، تحت عنوان "القدس عربية".. ستظل تصرخ معالمها، وتنطق حجارتها وآثارها، وتهتف مآذنها وأجراسها بأنَّه ها هنا عاش الشعب الفلسطيني العربي، وها هنا سيعيش"

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس، أعلنا أن العملية الدائرة في غزة ستستمر "طالما اقتضت الضرورة".

وأكدا في بيان مشترك أن الجيش "سيواصل شن غارات على الأهداف والعناصر الإرهابية، وإحباط الخلايا التي تطلق القذائف الصاروخية".

وأشاد لابيد بـ"التعاون العملياتي" بين الجيش وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن العام.

وشدد جانتس على أن الجيش سيواصل "العمل ضد حركة الجهاد الإسلامي حتى نستعيد الهدوء ونزيل التهديدات".