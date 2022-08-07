الحماية المدنية تمنع امتداد النيران إلى المطابع الأميرية بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالت سرعة وصول رجال الدفاع المدني دون امتداد نيران مخلفات إلى مقر المطابع الأميرية بمنطقة إمبابة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة أمام مطابع إمبابة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مدير قطاع الشمال.
تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات أمام المطابع الأميرية، وتم محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق سريعا مع إبلاغ حي شمال لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.