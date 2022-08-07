الحماية المدنية تمنع امتداد النيران إلى المطابع الأميرية بإمبابة

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات أمام المطابع الأميرية، وتم محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق سريعا مع إبلاغ حي شمال لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012