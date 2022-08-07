الحماية المدنية تمنع كارثة داخل فرن بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا شب داخل فرن بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع معهد الأبحاث، من شارع كورنيش النيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بفرن، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل حدوث ثمة انفجار، ودون إصابات.