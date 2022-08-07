تحذير رسمي للمدخنين.. وتخوف من "مضاعفات كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض المدخنين لمضاعفات خطيرة حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الأحد: "لو أنت مدخن وأصبت بفيروس كورونا، فاحتمالات تعرضك للمضاعفات الخطيرة أكبر بكثير من غير المدخن".

وأوضحت أن هذه المضاعفات تتمثل في دخول العناية المركزة والاحتياج لتنفس صناعي.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قال إن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي الجاري مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

كما عرض الوزير على مجلس الوزراء معدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.