بعد شكاوى النقابة.. الصحة: حل أزمة سكن أطباء التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حل أزمة سكن الأطباء التي أثيرت خلال الأيام الماضية.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن الأزمة كانت في محافظة واحدة، وجرى التواصل مع وكيل الوزارة وإنهاء تلك الأزمة بتوفير سكن لائق لأطباء التكليف الجدد، والعمل مستقر في الوقت الراهن.

كانت نقابة الأطباء أعلنت تلقيها عدة شكاوى من أطباء التكليف خلال الأيام الماضية، تنوعت بين مشكلات خاصة بمعوقات في تسليم العمل أخرى تخص عدم توفير استراحة لإقامة أطباء التكليف بجهات عملهم.

بدوره، قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إنه اجتمع مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وتناول معه المعوقات التي تواجه الأطباء المكلفين بالعمل في الوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والذي أبدى حرصا واهتماما ببحث المشكلات وتذليل معوقات العمل وطلب عرض كافة المشكلات الواردة للنقابة وتخص هيئة الرعاية الصحية.

وأشار "خيري" إلى أنه عرض على السبكي مشكلات بعض الأطباء التي وردت إليه بخصوص عدم توفير استراحة لإقامتهم بجهات عملهم، موضحا أن هذه الشكاوى واردة من أطباء التكليف بمحافظتي الأقصر وبورسعيد والمطبق بهما قانون التأمين الصحي الجديد.

كما اجتمع وفد من أعضاء النقابة مع الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة لبحث بعض مشكلات أطباء التكليف التي وردت إلى اللجنة النقابية.

وقال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إنه تم التواصل مع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد وحل مشكلة التأخير في استلام أطباء التكليف لعملهم.