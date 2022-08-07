محافظ القاهرة يفتتح حمام السباحة نصف الأوليمبي بمركز شباب المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حمام السباحة نصف الأوليمبي بمركز شباب المعادي والذي تم تنفيذه بنظام POT.

كما تم افتتاح قاعة اللياقة البدنية المقدمة بمنحة يابانية ضمن البروتوكول الموقع مع مؤسسة ION ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى قاعة المساحات الصديقة وهو مشروع تقديم السلامة والتمكين والحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة بمراكز الشباب بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية.

حضر الافتتاح السفير الياباني بالقاهرة ومسئولي منظمة UN migration وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

كما تفقد وزير الشباب ومحافظ القاهرة مركز المعادي الأوليمبي المخصص لاستضافة الفرق الأولمبية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.