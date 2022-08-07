نائب وزير الإسكان: تعزيز قدرات العاملين بـ"جهاز تنظيم مياه الشرب" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أكد ضرورة بناء العنصر البشري باعتباره أولوية قصوى، لأنه يُعد الركيزة الأساسية لضمان رفع كفاءة الأداء والتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتمكينهم من تنفيذ مهامهم على الوجه الأكمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصورة مُرضية لطالبي الخدمات.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة بدء الأعمال للاستشاري المكلف بدعم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ضمن أعمال برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج SRSSP_PforR والمُمول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU واستشاري المشروع.

وأكد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، قدم الإستشارى عرضًا يشمل منهجيته لبناء قدرات العاملين بالجهاز ودعمهم لإعداد خطة عمل خمسية ونموذج لتعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وكذا استعراض البرنامج الزمنى المتوقع للإنتهاء من الأعمال.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع لضمان الإنتهاء من الأعمال المكلف بها الإستشاري في الموعد المحدد ومتابعة تقدم الأعمال بصفة دورية.