قرار جديد لـ"السكك الحديدية" بشأن حاملي هذه الاشتراكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من الشهر الجاري، السماح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية "تحيا مصر" (قطاع عام- قطاع خاص- كيلو متري) وحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة "تهوية ديناميكية" بالسفر على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة مع دفع فرق الأجرة، على أن يتم الحجز من شبابيك التذاكر المميكنة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه في حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر أو تهوية ديناميكية) دون حجز فرق درجة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة، تُحصَّل منه قيمة التذكرة بالكامل، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

ونوهت الهيئة بأنها لا تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.