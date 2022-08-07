استمرار الأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي تنخفض بشكل طفيف عن الأسبوع الماضي، حيث يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة لـ35 درجة.

وأضافت غانم لمصراوي، أن تراجع الحرارة يقابله ارتفاع في معدلات الرطوبة، ما تتسبب في الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المعلنة والتي تصل لـ38 درجة.

وتابعت: "إن توقعات سقوط الأمطار مستمر حتى الثلاثاء المقبل بجنوب البلاد نتيجة تراكم السحب الرعدية" مشيرة إلى أن الأمطار خفيفة ولن تؤثر على أنشطة المواطنين اليومية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى لن تشهد أمطار خلال الفترة الحالية، وحتى بداية فصل الشتاء المقبل.

وأشارت إلى أن حالة الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لكن الأجواء لا زالت شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وبعض المناطق من جنوب سيناء، بجانب زيادة فترات سطوع الشمس.

وأوضحت أن نشاط الرياح مستمر خلال ساعات الليل والتي تقلل من الإحساس بالرطوبة، واستمرار الشبورة المائية على الطرق السريعة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.