الداخلية تدعو شباب حي الأسمرات لقضاء يوم رياضي داخل اتحاد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بدعوة براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي؛ وتم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد.

جاء ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها والتي تؤكد على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهميته يوماً بعد يوم، ويوضح مدى حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية وبخاصة قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة، والتي حرص رئيس الجمهورية على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية، كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

وتضمنت الزيارة مشاركة البراعم والشباب في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة، وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على المشاركين ، الأمر الذى كان له بالغ الأثر في نفوس هؤلاء الشباب، والذين أعربوا عن خالص شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة ، وعلى ما لمسوه من إهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتُعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، وتأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.