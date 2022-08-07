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بأسلوب "المفتاح المصطنع".. سقوط عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية"، حال شروعه في سرقة سيارة أجرة "ميكروباص" بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقات السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى "مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم".

وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها.

وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول، وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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