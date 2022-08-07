أمن الجيزة تقدم الدعم والمساعدة لشخصين بلا مأوى

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال تقديم أوجه المساعدات والخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية