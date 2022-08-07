أمن الجيزة تقدم الدعم والمساعدة لشخصين بلا مأوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسمي شرطة (الجيزة – العجوزة)، تلاحظ لهم وجود شخصين "مسنين" بلا مأوى.
وتم إيفاد مأمورية لاصطحابهما لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهما.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداعهما بإحدى دور الرعاية.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال تقديم أوجه المساعدات والخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.