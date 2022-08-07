شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج 9684 بطاقة رقم قومى و31809 مصدرات مميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة خدمات القطاع بعدد من المناطق الساحلية بمحافظتى (الإسكندرية - مطروح) لتلبيه إحتياجات المواطنين المترددين على المصايف والقرى السياحية خلال عطلاتهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر- المنيا)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 9684)بطاقة رقم قومى وعدد (31809) مصدراً مميكناً.

كما تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا تغيير موقع قافلة محافظة سوهاج ليصبح أمام سجل مركز البلينا اعتباراً من يوم 6/8/2022، وإيفاد مأموريات ل6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.