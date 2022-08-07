شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية رئيس الجمهورية.. استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022، ومواصلة منظومة أمان لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجارى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تعد مبادرة "كلنا واحد" واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وفى هذا الإطار، حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة فى المبادرة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.