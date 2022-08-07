شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنظم زيارات ميدانية لمتابعة برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم العديد من الزيارات الميدانية، لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في مستشفيات المرحلة الأولى من البرنامج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج القومي لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية يهدف إلى رفع كفاءة القوى البشرية من خلال تقديم الدعم الإداري وتحديد المسئوليات، ورفع كفاءة الصيادلة، وتعزيز الممارسة الإكلينيكية الآمنة، بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقليل استهلاكها، وتعظيم النتائج الإيجابية، وتوفير فرص التعليم والتدريب، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الزيارات تضمنت مستشفيات (الفيوم العام – المنيرة العام - مدينة نصر للتأمين الصحي - الساحل التعليمي - دار الشفاء)، وذلك من خلال لجنة فنية تضم ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والإدارة المركزية لمكافحة العدوى، والإدارة المركزية للمعامل، ومنظمة الصحة العالمية، لتحديد الاحتياجات الخاصة بتنفيذ خطة العمل، وفقا لمعايير التقييم الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية.

وقال «عبدالغفار» إن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، تستهدف التوسع في عدد المستشفيات العامة، والمركزية، والتخصصية التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في محافظات (الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، ودمياط).

ولفت «عبدالغفار» إلى التنسيق المستمر بين كل قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات، وتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

من جانبها، أعلنت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، الانتهاء من ثلاث مراحل تدريبية، بإجمالي 192 دورة تدريبية، مستهدفة 5837 صيدلي من العاملين بالقطاع الحكومي في 20 محافظة، بالإضافة إلى 15 برنامجا تخصصيا لإعداد وتأهيل صيادلة إكلينيكيين في مختلف التخصصات.

وأضافت «فرج»، أنه تم تشكيل عدة لجان لمراقبة الأداء الصيدلي في المؤسسات الصيدلية الحكومية المختلفة، بواقع 225 زيارة ميدانية، شملت محافظات (الجيزة، والقليوبية، والشرقية ، والغربية ، والفيوم - والقاهرة - والإسكندرية - والبحيرة - والدقهلية – والمنوفية، وبني سويف، وكفر الشيخ، والسويس)، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة على المعايير العالمية في التخزين الجيد للمستحضرات الدوائية والحيوية.