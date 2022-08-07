شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس إيهاب نجيب بالحواتكة فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "سعادتي عظيمة اليوم بمشاركتي معكم فرحة شعب كنيسة الحواتكه، ويسعدني أن أهنئ راعي الكنيسة الجديد القس إيهاب نجيب وعائلته، كما أهنئ جميع شعب كنيسة الحواتكه العزيز بافتتاح قاعة الخدمات باسم راعيها السابق طيب الذكر الراحل القس عزيز توما".
وأضاف رئيس الإنجيلية: "اليوم نتذكر النماذج في حياتنا، الشخصية صاحبة المهارة والرؤية، نموذج الخادم لكلمة الله، صاحب التقوى والمعلم صانعَ الفرق الحقيقي في نفوسنا، الراحل القس عزيز توما، والذي هو الآن في حضرة الله، وسيكون حاضرًا دائمًا في ذاكرة الناس".
ومن جانبها أعربت الأستاذة هالة توما، مديرة مدرسة كلية رمسيس الجديدة، خلال كلمتها عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها احتفال الكنيسة بتنصيب القس إيهاب نجيب راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالحواتكه، بجانب اعتزازها الكبير بافتتاح قاعة الخدمات باسم والدها الراحل القس عزيز توما، الذي ترك أثرًا عظيمًا في قلوب كل من تعامل معه كارزًا، ومعلمًا، وخادمًا لكلمة الله طوال سنين حياته.