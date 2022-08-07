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راكبة مصرية تضع مولودها قبل الهبوط بمطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تعرضت راكبة مصرية الجنسية لآلام الولادة أثناء رحلة وصولها إلي القاهرة، ولم تتحمل الراكبة لحين الهبوط بمطار القاهرة الدولي، ووضعت مولودها أثناء الرحلة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها فور الهبوط. 

 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، تلقي برج الإشارة بلاغا من قائد الرحلة 565 القادمة من ، يطلب تجهيز طاقم طبي وسيارة إسعاف لان الطائرة بها حالة ولادة، وفور الهبوط تولي طاقم طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار اسعاف الراكبة مصرية الجنسية "25 عاما"، وتبين أنها وضعت مولودها "ذكرا" أثناء الرحلة.

 

وتابعت المصادر، تم عمل الإجراءات لوصول وخروج الراكبة من مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وتم نقلها بسيارة إسعاف المطار إلي مستشفي هليوبوليس، وذلك لاستكمال علاجها وفحص المولود الجديد.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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