شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة مصرية تضع مولودها قبل الهبوط بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت راكبة مصرية الجنسية لآلام الولادة أثناء رحلة وصولها إلي القاهرة، ولم تتحمل الراكبة لحين الهبوط بمطار القاهرة الدولي، ووضعت مولودها أثناء الرحلة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها فور الهبوط.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، تلقي برج الإشارة بلاغا من قائد الرحلة 565 القادمة من السعودية، يطلب تجهيز طاقم طبي وسيارة إسعاف لان الطائرة بها حالة ولادة، وفور الهبوط تولي طاقم طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار اسعاف الراكبة مصرية الجنسية "25 عاما"، وتبين أنها وضعت مولودها "ذكرا" أثناء الرحلة.

وتابعت المصادر، تم عمل الإجراءات لوصول وخروج الراكبة من مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وتم نقلها بسيارة إسعاف المطار إلي مستشفي هليوبوليس، وذلك لاستكمال علاجها وفحص المولود الجديد.