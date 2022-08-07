شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الفنون التطبيقية، عن أجزاء اختبارات القدرات، التي تتم تحت رعاية الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن إجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية في جزئين رئيسيين لقياس المهارات الفنية وجزء خاص بقياس المهارات النظرية والمعرفية الخاصة لدى الطالب وتتضمن مجموعة من الأسئلة اختيار من متعدد وصح وخطأ لقياس مهارات الطالب المعرفية ب ٣٠ درجة ويتم تصحيحها الكترونيا عن طريق مكنة التصحيح.

حيث يتضمن اختبار الرسم موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، وذلك باستخدام الأقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

ويتضمن اختبار التصميم في موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على التصميم و يعبر عن قدراته الفنية والابداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية للتصميم بوضوح.

ويشترط لنجاح الطالب في امتحانات القدرات حصوله على 60% .

ويذكر أن خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات من خلال الخطوات التالية:

أولا :

يقوم الطالب بحجز إمتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق حتى ١١ اغسطس من خلال اللينك التالي :

https://tansik.digital.gov.eg

ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس المعاد النهائي للامتحان .

ثانيا :

يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

عند متباعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشئ وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود .

ثالثاً :

يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية :

( مصاري ، أمان ، سدد ، ضامن ، ايجي باي ، بي ، ممكن ، وقتي ، سمارت )

رابعاً :

يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الإمتحان النهائي من خلال اللينك التالي :

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

حيث يقوم بطباعة الافادة عن موعد الإمتحان .

خامساً :

يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الإمتحان .

سادساً :

ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .

سابعاً :

يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .

ثامنا :

يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .

https://tansik.digital.gov.eg/application/