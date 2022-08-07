شكرا لقرائتكم خبر عن بداية مبشرة لأغسطس.. الفيضان أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وصرح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الازرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس - ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد عبد العاطى أن الوزارة لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، مشيراً إلى أن كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول ، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى.

واستعرض خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف المحافظات ، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف ، موجهاً بالإستمرار في رفع حالة الإستنفار بكافة أجهزة الوزارة ، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

و وجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، وإنعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.