شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 890 و891 مكيف القاهرة ـ سوهاج والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف (أسبانى) القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 10 / 8 / 2022، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

أولاً : اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 890 مكيف القاهرة / سوهاج ليكون بالتركيب الآتى : [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ووقاية ].

ثانياً: اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 891 مكيف سوهاج / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 890 .