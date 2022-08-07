شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 سيارة سرفيس تحصل أجرة أكثر من المقررة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس حملة تفتيشية صباح اليوم في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك بمناطق مشعل والتعاون هرم وشارع اللبينى وذلك بمتابعه من محمود حسين رئيس جهاز السرفيس وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد 15 سيارة بمخالفات تحصيل أجرة أكثر من المقررة وتغيير خط السير وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

واتاحت محافظة الجيزة وسائل تواصل متعددة مع المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب او بخط السير وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل علي المواطنين وهي:

رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg و الارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .