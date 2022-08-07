شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2022.. تعرف على برنامج الأسواق والمنشآت المالية بتجارة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء موسم تنسيق الكليات 2022، أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال عن نظام الدراسة وكل مايتعلق ببرنامج الأسواق والمنشأت المالية FMI، تحت رعاية الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة، ومنسق البرنامج الدكتور صابر شاكر.

وأوضحت الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية نظام ومدة الدراسة بالبرنامج:

هذا البرنامج هو نواة لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعى ومتخصص فى العلوم المالية والأسواق والمنشآت المالية من خلال الآتى:

1.تعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة.

2.يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين ويمكن إضافة فصل صيفي .

3.الساعة المعتمدة هي وحدة القياس المستخدمة.

4.يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وتسعة وعشرين (129) ساعة معتمدة وذلك على مدى ثمانية فصول دراسية على الأقل – لا تشمل الفصول الدراسية الصيفية – مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية.

5. يقوم الطالب بإعداد مشروع التخرج (يحتسب بستة ساعات معتمدة) في أحد مجالات التخصص فى القطاع المالى .

6. يتم تخريج الطلاب في البرنامج في فصليين دراسيين كل عام (دور مايو/يونيو ودور يناير/ فبراير) ولا يسمح بتخرج أي طالب في الفصل الدراسي الصيفي.

7.لا يسمح للطالب بتسجيل أي مقرر دراسي إلا بعد اجتيازه للمتطلبات السابقة لهذا المقرر في حالة وجودها.

8.قبيل بداية كل فصل دراسي – في المواعيد المعلنة لذلك – يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التي يختارها.

9. الحد الأدنى للساعات المعتمدة للتسجيل في كل فصل دراسي (9) ساعات، والحد الأقصى (18) ساعة. ويجوز التجاوز عن هذين الحدين في حالات التخرج فقط وبموافقة المشرف على البرنامج.

10. يسمح للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يقوم، بالتنسيق مع المرشد الأكاديمي للطالب من خلال نماذج وإجراءات محددة، بالاتي:

- إضافة مقرراً أو أكثر وذلك خلال أسبوعين من بدء الدراسة.

- حذف مقرراً أو أكثر وذلك خلال أربعة أسابيع من بداية الدراسة.

- يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التي اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر خلال 8 أسابيع من بدء الدراسة بحيث لا يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد الأدنى للتسجيل في الفصل الدراسي الواحد (9 ساعات معتمدة) وفى هذه الحالة لا يعد الطالب راسباً في المقررات التي انسحب منها ويحتسب له تقدير "منسحب" فقط.

- إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك يحتسب له تقدير "راسب" في المقررات التي انسحب منها.

- يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 75% من المحاضرات في كل مقرر وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب- دون عذر مقبول- في أحد المقررات 25% يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي بعد إنذاره ويعطى درجة "صفر" في درجة الاختبار النهائي للمقرر.

- إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال يومين من إجراء الامتحان يحتسب له تقدير "غير مكتمل" في هذا المقرر بشرط ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية.

- وفى هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" فرصة أداء الامتحان في هذا المقرر في مدة لاتجاوز شهر من بدء الفصل الدراسي التالي. وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها في الامتحان النهائي مضافاً إليها الدرجة السابق الحصول عليها في الأعمال الفصلية

وأفادت عميدة كلية التجارة، أن أهداف البرنامج:

هو الاختصار لمسمى " الأسواق والمنشآت المالية" Financial Markets & Institutions . وهو برنامج دراسي أكاديمى تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص إلى جانب عمليات الادارة المالية والتقييم الاقتصادى والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة، فعلى الرغم من زيادة أعداد خريجى كليات التجارة من الشعب التقليدية إلا أنه معظمهم غير مؤهلين للعمل فى القطاع المالى بالبنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والبورصة وشركات الوساطة فى الأوراق المالية... الى آخره، من المؤسسات المالية المتخصصة أو المؤسسات الاقتصادية التى تحتاج إلى كوادر مالية متميزة ذات مهارات تطبيقية. فالدراسة بالبرنامج مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالى، وقد روعي في هذا المزيج ان تكون كافة المقررات جامعة شاملة بين الاسس والنظريات العلمية والمعارف الاكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات آخذين فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص، بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام، ومن أجل أن يكون هذا المزيج على أعلى قدر من التميز والرقى ووفقاً لأحدث المعايير الدولية فى الجودة والاعتماد فقد رأت إدارة البرنامج انتقاء القائمين بالتدريس من بين الاكاديميين والخبرات المهنية فى قطاع المال والأعمال لتنقل الخبرات والمهارات السوقية التطبيقية لأبنائنا الطلاب.

ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتى:

1.يقدم تخصصاً فريداً فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.

2. لغة الدراسة بالبرنامج هى اللغة الإنجليزية.

3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدراً من المرونة للطلاب.

4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.

5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصيرفة.

6. الارتباط الكلى بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملى من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.

7. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.

8. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة، حيث تم بالفعل إنشاء أول قاعة محاكاة للبورصة بالجامعات المصرية بمبنى الكلية بالحرم الجامعى، بالإضافة إلى معامل للحاسب الألى بمبنى الكلية بالزمالك، كما أنه من المخطط إنشاء معامل المحاكاة بالتعاون مع البورصة المصرية والبنوك بمبنى الكلية بالزمالك حتى يتسنى للطالب تحصيل أكبر قدر من العلم والمعرفة عن طريق الجانب الفنى التطبيقى.

ومجالات العمل والبرامج المتخصصة

يمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التى تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص الاسواق والمنشآت المالية.

يتميز خريجي برنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI) بتأهله لكثير من فرص العمل المتنوعة والمختلفة بأسواق العمل المحلية والأقليمية والعالمية، ولعل التأهيل الذى يحصل عليه الطالب بالبرنامج لايؤهله فقط للحصول على وظيفة بالمجالات التالية، وإنما ليصبح خبيراً متميزاً وقيادياً بارعاً فى المستقبل. وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن خريج البرنامج تكون الفرص متاحه أمامه للعمل فى المجالات التالية:

- المصارف والبنوك

- البورصة والأسواق المالية

- شركات التأمين.

- شركات الوساطة فى الأوراق المالية .

- إدارة المحافظ المالية .

- التحليل المالى والفنى .

المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات

الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية... الى آخره.

وشروط الالتحاق بالبرنامج:

تحدد القواعد الصادرة عن المجلس الاعلى للجامعات، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية عدد من الشروط التي يتم على اساسها القبول ببرنامج الاسواق والمنشآت الماليةFMI ، هي:

١- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في نفس العام الدراسي للقبول.

٢- أن يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وادارة الاعمال انتظام، وعن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة ان الكلية لا تقبل طلاب الانتساب بالبرنامج.

٣- سيتحدد الحد الأدنى للقبول لدرجه اللغه الانجليزيه في ضوء مؤشرات التنسيق والقبول بالجامعات بما يتناسب مع المرحلة الحاليه وبما يضمن تحقيق العدالة للطلاب.

٤- الحاصلون على شهادة الثانوية الإنجليزية. (IGCSE) بشرط الحصول على تقدير (C) على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٥- الحـــاصلون على شـــــــهادة دبــــلـوم المــــدارس الــثــانــويــة الأمريكية (High School Diploma) بشرط الحصول على تقدير (C) على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٦- أن يكون التفضيل عند قبول الطلاب في ضوء الأعداد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات على أساس المجموع الاعتباري للدرجات الحاصل عليها الطالب (مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية + درجة المستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية إن وجد).

٧- أن تكون أسبقية القبول من بين الطلاب المرشحين للكلية مباشرة من مكتب التنسيق ويكون قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق في حدود العدد المتبقي من المرحلة الأصلية " السابقة ".

٨- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج الاسواق والمنشآت المالية وبذلك يصبح المشمولين بالقرار في حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضاً على الموقع الرسمي للكلية.

٩- يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.

١٠- في مواعيد التسجيل، يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.

ومتطلبات الحصول على البكالوريوس

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى تخصص الاسواق والمنشأت الماليه دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:-

1- متطلبات العامة (12) ساعة معتمدة. (6) ساعة إجبارية. (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.

2- متطلبات الكلية ( 60) ساعة معتمدة: (51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية

3- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري.

والمستندات المطلوبة فى حالة التقدم:

1- بطاقة ترشيح الطالب المطبوعة عن طريق الانترنت بها ان الطالب مرشح إلى كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان

2-أصل شهادة الثانوية العامة + صوره منها

3-أصل شهادة الميلاد الحديثة 4-عدد 10 صور فوتوغرافية

5-صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب

6-صورة من بطاقة الرقم القومى لولي الأمر

7- استمارة 2 جند للذكور

8- تعهد بصحة البيانات والالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة

9- استمارة الكشف الطبى (بعد ترشيح الطالب للقبول بالكلية لا يعتبر الطالب مقيدا بالكلية إلا بعد إجراء الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالجامعة).