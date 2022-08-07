شكرا لقرائتكم خبر عن اقسام كلية اداب.. اعرف شروط الالتحاق بكل قسم بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأقسام وبرامج كلية الآداب بجامعة القاهرة للعام الجامعى 2022 / 2023، وشروط الالتحاق بها، حيث تضم كلية الآداب أقسام" اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللعة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات.

اقسام كلية اداب

وأعلنت كلية الآداب عن شروط الالتحاق بالكلية والاعداد المقترحة للقبول بالعام الجامعى 2022 ، والشعب التى تقبلها الكلية بالإضافة إلى شروط قبول الطلاب الوافدين.



اقسام كلية اداب اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب



اقسام كلية اداب