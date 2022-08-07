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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة النهضة وتخصصات 9 كليات

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القاهرة - سامية سيد - مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات الجامعات الخاصة وأسعارها وننشر فيما يلى كليات جامعة النهضة ببنى سويف وأسعارها حيث تضم الجامعة 9 كليات وتخصصات وبرامج دراسية .

 

 

كلية الطب البشري 87500 ألف جنيه للفصل الدراسى الواحد 

كلية طب الفم والأسنان 64500 للفصل الدراسى الواحد 

كلية العلاج الطبيعي 44500 للفصل الدراسى الواحد

كلية الصيدلة 49500 للفصل الدراسى الواحد 

كلية علوم الحاسب 24000 للفصل الدراسى الواحد 

كلية الإعلام والعلاقات العامة 22500 للفصل الدراسى الواحد 

كلية إدارة الأعمال إنجليزى 22500 للفصل الدراسى الواحد 

كلية إدارة أعمال عربى 13500  للفصل الدراسى الواحد 

كلية الهندسة 34100 للفصل الدراسى الواحد .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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