تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة النهضة وتخصصات 9 كليات

القاهرة - سامية سيد - مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات الجامعات الخاصة وأسعارها وننشر فيما يلى كليات جامعة النهضة ببنى سويف وأسعارها حيث تضم الجامعة 9 كليات وتخصصات وبرامج دراسية .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012