التنمية المحلية: 100 منفذ لبيع الأسماك في 14 محافظة مراعاة لمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للتوسع في إقامة أكبر عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توفير 100 منفذ في 14 محافظة وهي: (القاهرة - الجيزة - الشرقية - المنوفية - القليوبية - الغربية - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - بني سويف - الإسماعيلية - الإسكندرية - جنوب سيناء - البحر الأحمر) تتنوع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة وأخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طن يوميا بأسعار تنافسية.

وأشار اللواء شعراوي إلى أنه تم توفير 12 منفذا بمحافظة القاهرة، و7 منافذ بمحافظة الجيزة، و16 منفذا بمحافظة الشرقية، و3 منافذ بمحافظة الغربية، و4 منافذ بمحافظة الوادي الجديد، و13 منفذا في محافظة الإسماعيلية، و6 منافذ بمحافظة بني سويف، و12 منفذا بمحافظة الأقصر، و2 منفذ في كل من جنوب سيناء وأسوان، ومنفذ واحد في كل من القليوبية والبحر الأحمر، وتم توزيع المنافذ في الأماكن الحيوية بالمراكز والقرى في المحافظات المشار إليها لسهولة وصول المواطنين إليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن إنشاء هذه المنافذ ساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين في العمل بتلك المنافذ، موجها بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق وذلك لسد العجز في المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة في نطاق المحافظة.