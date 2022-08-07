حي الزاوية يطالب بالإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر حي الزاوية الحمراء تنويها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

وقال الحي، في تنويهه: يرجى من مواطني حي الزاوية الحمراء الإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وغرف تفتيش كابلات الاتصالات وأي شيء يخص الأملاك العامة.

وأضاف حي الزاوية الحمراء أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي سرقات من خلال الاتصال بالرقم (24248378).

كان المهندس عادل حسن زكي، رئيس شركة الصرف الصحي في القاهرة، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن متوسط عدد حالات سرقة أغطية البالوعات في القاهرة يتراوح من 15 إلى 18 حالة يوميًا، وفي عام 2018 تم سرقة 5500 غطاء.

وتعمل محافظة القاهرة بالتعاون مع الجهات المختصة على التعامل مع هذه المشكلة، من خلال بدء تجربة أولية في القاهرة والجيزة لإنشاء شبكة حماية تحت الأغطية.