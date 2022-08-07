8 آلاف جنيه.. القوى العاملة تنجح في صرف معاش شهري لـ أرملة مصري توفي بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "ش.ح.ف" المقيم فى محافظة الدقهلية، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان: إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة عن زوجها المتوفي ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية.

وأوضح الدكتور حمزاوي، أن المكتب نجح مع الهيئة في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "ش.ح.ف" عن زوجها المتوفي في 5 سبتمبر 2021 السابق عمله بدولة إيطاليا، حيث تقرر صرف معاش شهري لها اعتباراً من شهر أغسطس الجاري بما يعادل نحو ٨٠٠٠ جنيه شهريا، فضلاً عن قيمة المعاشات المستحقة لها منذ وفاة المورث بما يعادل 80 ألف جنيه، والتي تم تحويلها على حسابها البنكي بمصر .

وتابع: تم إخطار المواطنة لمتابعة حسابها البنكي واستلام مستحقاتها، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو ومكتب التمثيل العمالي على الجهود المبذولة في هذا الشأن.