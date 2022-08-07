القوى العاملة: تعيين 1407 شباب وتوفير فرص عمل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1407 شباب من مختلف المؤهلات من بينهم 14 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3303 من راغبي العمل، وتوفير 3 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 1179 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 10 منح مواليد بـ21 ألف جنيه منها منحة مولود توأم، و7 منحة زواج واحدة بمبلغ 21 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، و3 منحة وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى، فضلاً عن تسجيل 75 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 409 منشأة دوري وحملات، وإعادة التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 39 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ27 منشأة أخرى، بالإضافة إلى نشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 21 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية، و13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.