بداية مبشرة.. الأمطار أعلي من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن الأمطار أعلى من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق في بداية مبشرة لشهر أغسطس، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وعُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور حمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، مشيراً إلى أن كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.

واستعرض سيادته خلال الاجتماع الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف، موجها بالاستمرار في رفع حالة الإستنفار بكافة أجهزة الوزارة، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

ووجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.​