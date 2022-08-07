حدث ليلاً| بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن النزول بالدرجات.. وتطورات الحرب على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تنسيق الثانوية العامة.. بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن النزول بالدرجات

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها لم تعدل درجات القبول بالثانوي العام، وأنه لم يتم نزول التنسيق وما زال تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2022 / 2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة 140 درجة.

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وزير التعليم: احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني شبه منعدم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الغالبية العظمى من درجات طلاب الثانوية العامة، انعكاس حقيقي لمستواهم وما حصلوا عليه في الامتحانات، مضيفا:" احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني شبه منعدم.

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السيسي: نتحرك في موضوع سد النهضة بهدوء.. الأمور لا تحل بالصوت العالي (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال تفقد الكلية الحربية، أن الدولة المصرية اتخذت مسارًا دبلوماسيًا في أزمة سد النهضة، من خلال أمرين؛ وهما الصبر والتفاوض، ثم إجراءات نقوم بها على مستوى بلدنا حتى نستفيد من كل نقطة مياه في مصر.

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الفريق أسامة ربيع: ارتفاع أسعار النفط عالميًا يؤثر بالإيجاب على القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يؤثر بالإيجاب على القناة، موضحًا أن السفن تلجأ للعبور من قناة السويس؛ لأن المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود.

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ارتفاع أعداد الشهداء والإصابات مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، عن ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، على قطاع غزة.

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إسرائيل تشن اعتقالات في الضفة والقدس وفصائل فلسطينية تعلن النفير العام

شن الجيش الإسرائيلي اعتقالات في الضفة الغربية والقدس، إذ اعتقلت قواته فجر السبت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.

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جوتيريش: نرى استثمارات في تحديث الترسانات النووية

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن مخاوفه بشأن انتشار الأسلحة النووية عالمياً قائلاً "إننا نمر الآن بسباق تسلح جديد.. وأنتم ترون الاستثمار في تحديث الترسانات النووية".

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مات في المسجد.. وفاة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق خلال صلاة العشاء بأسوان

توفي مساء السبت، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة لسابق، أثناء تأديته صلاة العشاء داخل مسجد الرضوان في مدينة أسوان.

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التصعيد في إسرائيل وغزة.. قلق أوروبي ودولي ودعوات لحماية المدنيين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "البالغ" من التصعيد الأخير في إسرائيل وغزة، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين ومنع نشوب نزاع أوسع، بينما دعت بريطانيا إلى "نهاية سريعة للعنف". وأعلنت إسرائيل عزمها شن غارات في غزة لمدة أسبوع.

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نتيجة الثانوية العامة 2022.. أقل من 1% من الطلاب حصلوا على أعلى مجموع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2021/2022، ومقارنة نسب فئات المجموع، حيث جاءت كالأتي:

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ظهرت الآن.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتيح نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، التفصيلية لجميع الطلاب، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

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