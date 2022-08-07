شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورط فى نشر شائعات عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات عبر مواقع التواصل؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات عبر مواقع التواصل. وأيد 86% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات عبر مواقع التواصل، بينما عارض 14% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات عبر مواقع التواصل.

نتيجة الاستطلاع