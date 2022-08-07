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أهم المعلومات عن توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى. 

 

1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات. 

2- إجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم. 

3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة. 

4- تم تركيب إنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست. 

5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. 

6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT. 

7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT . 

8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه. 

 


توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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