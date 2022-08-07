شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى.

1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات.

2- إجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم.

3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة.

4- تم تركيب إنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست.

5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT.

7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT .

8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه.