شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022..التعليم العالى تعلن تفاصيل القبول بالجامعات الأهلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة بتنسيق القبول بالجامعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بإنشاء الجامعات الأهلية .

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية ستدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، إلى أنه يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، مضيفًا أن الالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.