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افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة منها 9 مساجد جديدة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 11 مسجدًا الجمعة القادمة 12/ 8 / 2022م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى الآن 88 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. البرمكي -  م بغداد – مركز الفيوم جنوب

 

مديرية أوقاف أسوان

 

2. الرحمن – إدفو – البصيلية قبلي – الزعيرات

مديرية أوقاف الشرقية

 

 

3. العشماوي الكبير – عزبة العشماوي - الإبراهيمية

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

4. التقوى – أبو زنزون - القصاصين

 

مديرية أوقاف البحيرة

5. عبد القادر مقاوي – قرية المسين – مركز الدلنجات

6. مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية

7. مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات

8. قرية أبو سعيدة – ايتاي البارود ثان

 

مديرية أوقاف الدقهلية

 

9. مسجد عزبة 9 – الربيعة – دكرنس

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. القرية العاشرة  - أبيس 

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

2. عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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