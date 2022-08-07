شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستأنف اليوم صرف معاش أغسطس من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث وجهت الوزارة بتيسير كافة الإجراءات.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى استبدال بطاقات الدعم النقدى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة " إلى بطاقة ميزة البنكية، وأن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول مجانا المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع الشركة، ثم الحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف وأن كارت ميزة له العديد من المميزات.

ويستطيع العمل أن يصرف من أى ماكينة صرف وليس مقيدا بمكاتب بريد أو يقتصر بمحل السكن وهذه ميزة إضافية، كما يتيح الكارت أيضا القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية ويدفع فاتورة مياه وكهرباء ويشترى من معاملات تجارية من المولات التجارية.