شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتلقى عروض المشاركة فى الجناح الدولى للمياه بـCOP27 حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى تلقي عروض المشاركة في الجناح الدولى للمياه المقرر عقده على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 -نوفمبر القادم بشرم الشيخ للمياه حتى يوم الجمعة المقبل .

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للشركاء من ممثلي الدول والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني والكيانات المعنية بقضايا المياه في النصف الأول من سبتمبر.

يشار إلى أنه تم عقد اجتماع شارك فيه عدد كبير من الشركاء المحتملين بلغ نحو 50 ممثلا عن عدد من المنظمات الدولية والشركات المعنية بقضايا المياه، وتم الرد علي أغلب الاستفسارات التي تم إثارتها وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية من الحكومة الهولندية ومعهد استكهولم الدولي للمياه.

جدير بالذكر، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مشيراً إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الأسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه، كما أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع مشاركة أفريقية واسعة بجلسات تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه، بالإضافة لعقد اجتماع مشترك لوزراء المياه والزراعة العرب علي هامش فعاليات الأسبوع، وتنظيم الجولة الثانية لحوار السياسات لدول الندرة المائية لصياغة توصيات يتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال مارس 2023.