شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 7/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:11
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:19 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:35
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:08 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:35
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:30 م
وقت صلاة العشاء 7:52 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:52