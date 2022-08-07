شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يكشف كيف استفادت قناة السويس من حرب روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس الجديدة أتبعه العديد من الإنجازات وزيادة فى الإيرادات، وكان هناك تحد كبير مع الزمن لحفر قناة السويس الجديدة، خلال عام واحد وهذا إنجاز كبير، فى سنة واحدة فقط.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى، أن قناة السويس الجديدة ضمن المشاريع العملاقة التى أمر الرئيس بشقها خلال عام واحد، وكان قرارا صائبا جدا، لافتا إلى أنه خلال هذا العام مرت 22 ألف سفينة من قناة السويس خلال عام واحد بإيرادات بلغت 7 مليارات دولار وهو أعلى ايراد من قناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لديها خبرات تسويقية لعبور أى أزمة تحدث في العالم، لافتا إلى أنه رغم سلبيات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن هذه الحرب كان لها انعكاس إيجابى على قناة السويس، حيث أدت إلى زيادة عدد سفن البترول التي عبرت إلى أوروبا، وهذا ضمن الإيجابيات التي ساهمت في دخل إضافى لاقتصاد مصر.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن القناتين ساهمتا فى تقليل وقت التجارة العالمية 11 ساعة، مؤكدا على أن التطور مستمر ونحاول المحافظة على أعماق القناة.