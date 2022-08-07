شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية لاستعادة الاستقرار فى غزة.. رسائل الرئيس السيسى من الكلية الحربية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة وحديث تناول كل الملفات الحيوية داخليا وخارجيا، وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلاب الكلية الحربية على هامش لقائه بهم صباح اليوم السبت، فى نقاش اتسم بالصراحة والمكاشفة وإبراز المواقف المصرية الثابتة فيما يخص عديد من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية.

وكان أبرز ما أكده الرئيس موقف مصر الثابت بشأن قضية سد النهضة والحقوق المائية المصرية، فضلا عن موقفها الراسخ بشأن مبدأ "الصين الواحدة"، وجهودها المتصلة لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة وصيانة الاستقرار ومصالح الأشقاء الفلسطينيين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية إلى طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، خلال تفقده فجر اليوم للكلية الحربية، قائلا: "اسمحوا لى أن أوجه لكم التحية والتقدير والاحترام والمحبة، وأنا عارف أن الكلية خلال الفترة دى هتبقى إن شاء الله تستعد لحدثين مهمين أوى.. الحدث الأول تخرج الكليات العسكرية وأتمنى لكم التوفيق فيه.. والحدث الثانى هو استقبال طلاب الكليات العسكرية الجدد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقد الكلية الحربية: "نحن حريصون جدا على أننا ننتقى أفضل العناصر.. وده المعيار الوحيد اللى حريصين عليه.. والبعض يعتقد أن فيه وسيلة للانضمام للكليات العسكرية والقوات المسلحة.. وده أمر يسعدنا.. فيه معايير للقبول بالكليات دي".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلا: "عاوز أطمئنكم على الأوضاع الداخلية للبلاد.. التعامل خلال الأزمات الأخيرة سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: كنا حريصين على أن التأثيرات أقل ما يكون على المواطنين.. كنا دايما بنتحرك فى الأزمة دى فيما يخص الأوضاع الداخلية أنها لا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية ثم التكلفة إلى حد كبير مناسبة للناس".

وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا فى مصر لم نعكس التكلفة الحقيقية للأسعار اللى شهدت قفزة كبيرة.. الحرص كان أن الموضوع ده لا يتعرض له المواطن بشكل مباشر".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية خلال الأزمات الاقتصادية الماضية حرصت على حماية المواطنين من آثارها المباشرة، خاصة فيما يخص ارتفاع الأسعار، قائلا: "الأسعار نتيجة تعثر سلاسل الإمداد أو قلة المعروض أو ارتفاع تكلفة الشحن كانت هتبقى كبيرة جدا.. وفى مصر ما حصلش التأثير ده ومش هيحصل".

وأضاف الرئيس السيسي: "بنحاول نقول إن الأسعار اللى كانت موجودة نحافظ عليها.. سواء أسعار السلع الأساسية.. وكمان أسعار الطاقة.. سواء الكهرباء أو البنزين والغاز.. ولدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الحزم من أجل تلطيف التضخم العالمى الذى لا يقتصر على مصر فقط، ولكن فى العالم كله، متابعا: "بقية الأمور الحمد لله رب العالمين.. شغالين وبنجتهد جدا".

وأضاف الرئيس السيسي: "فى موضوع الصناعة بنحاول نتحرك بشكل كبير.. لتقليل فاتورة الاستيراد وأيضا نزود فاتورة التصدير ما أمكن".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن دور مصر إيجابى بشأن ما يحدث فى غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على مواصلة دورها الإيجابى بشأن ما يحدث فى قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مشيرا إلى أن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة.