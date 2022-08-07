شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعاقات: تصديق الرئيس السيسي على "قادرون باختلاف" يعكس اهتمامه بهذه الفئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صندوق "قادرون باختلاف" أمر أشعر الجميع بالسعادة، ويعكس اهتمام الرئيس السيسي بهذه الفئة، معلقة: "قوة هذا الصندوق أن الرئيس على رأسه".

أضافت في مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن تشكيل الصندوق لم يكتمل حتى الآن، ولكن يضم 14 عضوا به، وبشكل عام سيكون اختياره مساندا لـ"قادرون باختلاف".

وتابعت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: "ليس هناك فرد من القادرون باختلاف لم يستطيع العمل، لذلك دمجهم من خلال الصندوق لإظهار قدراتهم، وهؤلاء الأبطال قادرون بمنتهى القوة على تحقيق كل شئ".

على جانب آخر، قال محمد الحسيني، بطل من ذوي الهمم ينجح في عبور بحر المانش بإنجلترا، في مداخلة عبر زووم لبرنامج "من مصر"، إن ما حققه بعبوره بحر المانش إنجازا كبيرا يهديه لوطنه، "استحملت المياه لغاية ما وصلت لهدفي، علشان أرفع علم مصر لفوق، وعبرت بحر المانش في 12 ساعة ودقيقتين بشكل متتابع".

وتابع: "بفضل الله عملنا إنجاز كبير لمصر ولوطني الداعم للرياضة المصرية، وأشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بإنجاز قوانين الإعاقة، وأنا نجحت في الثانوية العامة وحصلت على أكثر من 97%".