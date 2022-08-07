الأول على الثانوية علمى علوم متفوقين: "حلمى أدخل طب وأدرس فى ألمانيا"

القاهرة - سامية سيد - أجرى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى عدة مداخلات مع أوائل الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية ومدارس المتفوقين والدمج.

قال أسامة محمد الأول على الثانوية العامة علمى علوم مدارس المتفوقين: "حلمى أدخل كلية الطب من صغرى ونفسى اتخصص مخ وأعصاب وهو أكثر مجال شدنى وغن شاء الله هتبقى طب الإسكندرية".

وأضاف: "نفسى أدرس طب فى ألمانيا لأنى اعرف أنه متطور لكن الفكرة أنه محتاج تمويل."

وتابع: "كنت بذاكر لحد ما أحس إنى اكتفيت ممكن توصل لـ10 ساعات وفى بعض الأحيان أحس انى مش بستوعب بعد 5 ساعات فأتوقف عن المذاكرة، وأهم الحاجات المشاركة انا كنت فى سكن داخلى كنا بنشرح لبعض فى السكن أنا وزمايلى، وأنا وكل زمايلى جايبين درجات عالية زى بعضنا، وعندنا كل تيرم مشروع بنحل بيه مدارس مصر وهى مشروعات بتحاول تحل المشاكل وإذا تفوق مشروع من الممكن أن يتم تطبيقه على ارض الواقع".

وأكد كيرلس نسيم عازر الرابع على الثانوية العامة علمى علوم: "أنا 97 وإن شاء الله ادخل طب القاهرة".

وتابع: "أهم حاجة فى النظام الجديد أن الواحد يبدأ مذاكرة من أول يوم حتى أخر يوم دون تخاذل فى المنتصف عشان ما يحسش بالزهق فى فترة التحصيل فى آخر العام".

بينما قال عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد الأول علمى رياضة: "النهاردة أفراح ولسه ما اخدتش قرار هدخل كلية أيه، مش لازم الكلية تبقى الواجهة الاجتماعية".

وأضاف: "مش لازم الكلية اللى الناس بتحبها لكن لازم الكلية اللى أنا هشتغل بيها وأنا بميل لعلوم الكمبيوتر، وبحلم أدخل الجامعة الألمانية أو الأمريكية إن شاء الله".