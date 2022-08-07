شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من التطوير.. شاهد كوبرى المنيب أعلى النيل وبطول 76 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، صورا لكوبرى المنيب توضح الفارق الذى حققه مشروع توسعة الطريق الدائرى فى حل التكدس والازدحام، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى.

وتوضح الصورة كوبرى المنيب، عام 2020 وصورة أخرى 2021 ، لتوضح الفارق الكبير الذى حدث بالمشروع وتأثير التوسعة على المرور بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وظهر الطريق الدائرى بشكل رائع بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتوسعة، وينشر الخليج 365 صورا توضح ما تم تنفيذه على الطريق الدائرى بطول 76 كم، وهى طول المرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة النقل، انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، وتشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام /مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.