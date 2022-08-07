شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: أتمنى نجاح جهود مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر مدينا العدوان الإسرائيلي على غزة، معربا عن تمنياته بنجاح الجهود المصرية لوقفه.

وكتب أبو الغيط: "‏أدين ‎العدوان الإسرائيلى على ‎غزة، وأتمنى أن تفلح الجهود المصرية فى وقفه."

وكان قد نقل جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولى وكافة الأطراف ذات التأثير الدولى التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدى إلى تصعيد لا يُمكن لأى طرف حساب تبعاته الخطيرة.

وأوضح المتحدث أن العملية الإسرائيلية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة، ولفت إلى الهشاشة الكبيرة التى يُعانى منها القطاع الصحى فى غزة، وهو ما قد يُفاقِم آثار العدوان العسكرى، مُطالبا المجتمع الدولى بالتدخل لحماية السكان المدنيين من جراء العدوان.