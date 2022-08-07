تعليم القاهرة: لم نعدل تنسيق الثانوى العام ودرجة القبول 240

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها لم تعدل درجات القبول بالثانوى العام وأنه لم يتم نزول التنسيق وما زال تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2022 / 2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة.

وتابعت فى بيان لها أن فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة.

وأهابت المديرية بأولياء الامور بتحرى الدقة من مصدر المعلومات، وأن المصدر الوحيد هى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وفى سياق أخر هنئ مدير تعليم القاهرة الطلاب من أوائل الثانوية العامة حيث حصدت القاهرة 4 مراكز من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022، اثنين من الطلبة فى الشعبة الأدبية وطالب فى الشعبة العلمية رياضيات، وطالب من طلبة الدمج.