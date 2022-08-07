شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن 6 مناطق بمحافظة قنا لإصلاح خط مياه مصنع الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن وجود تسريب بخط مياه قطر 600 ملم بشارع مصنع الغزل، مما سيؤدى إلى ضعف المياه بعدد من المناطق.

وأوضحت شركة المياه، أنه سيتم بدء العمل لإصلاح الخط الساعة الحادية 11 مساءً وسيتم تخفيف ضغوط المياه بمناطق "النحال ـ عزبة البوصة ـ ش مصنع المكرونة ـ الكنوز ـ الشئون ـ ش المعتقل" من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً.

وتهيب شركة المياه والشرب، المواطنين قاطنى تلك المناطق وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حتي عودة المياه لطبيعتها مرة أخرى.