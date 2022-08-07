شكرا لقرائتكم خبر عن رابع مكرر علمى رياضة: مش بعتمد نظام الساعات فى المذاكرة وبلعب كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ندى محمود عبد المولى الرابع على الثانوية العامة مكرر بالشعبة العلمية رياضة: "لم أكن أذاكر بنظام الساعات على الإطلاق ولكن كانت تذاكر بمقدار من الممكن أن تكون ساعتين".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "لم تقتصر حياتى على الثانوية العامة على الإطلاق، وأنا بمارس كرة القدم منذ صغرى".

وقال والد الطالبة خلال مداخلة: "ندى ما زالت لديها 3 درجات تفوق رياضى لم تضاف إلى المجموع وهى فرحتنى أكبر فرحة ولم تتعبن على الإطلاق خلال فترات تعليمها".

وقدمت ندى الشكر لوالدها وعائلتها لأنهم عاشوا معها لحظات التوتر والديها وأخوتها وكانوا خير داعمين لها خلال فترة الامتحانات، وأكدت أن الشخصية الملهمة لها كانت مدرس الفيزياء فى المدرسة وأنها وضعت هدفها لها أن تسعد والديها وباقى المدرسين كانوا خير دافع لها.

ونصحت طلاب الثانوية العامة بالسعى حتى لا يندم أى طالب ويترك النتائج على الله.